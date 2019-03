Imane Fadil, il giallo dell'avvelenamento: è iniziata l'autopsia sul corpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si indaga sulla morte di Imane Fadil , la testimone chiave dei processi Ruby. Sul corpo della modella è appena iniziata l'autopsia, che stabilirà le cause del decesso dopo che i laboratori dell’Enea avevano escluso la presenza di tracce di radioattività nel corpo.È stato il fratelloche non ha rilasciato nessuna dichiarazione, a dover riconoscere la salma di Imane che con le sue rivelazioni ha portato alla luce le "cene eleganti" nella villa dell’ex premieA eseguire l’esame è l’antomopatologopresente anche Michelangelo Casali, consulente nominato dalla famiglia della 34enne.«L'autopsia serve per prendere gli organi che saranno analizzati successivamente, alcuni esami come quelli tossicologici necessitano di giorni per i risultati. Il termine è di un mese per avere i primi dati», salvo proroghe, sottolinea l'avvocato della famiglia Mazzali. Solo al termine dell’esame autoptico potrà essere rilasciato il nulla osta per la sepoltura. La donna è morta il primo marzo nella clinica Humanitas di Rozzano dopo essere stata ricoverata per forti dolori addominali. Aveva denunciato di essere avvelenata.