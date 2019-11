Ilva, procura di Milano apre un'inchiesta su recesso ArcelorMittal

Venerdì 15 Novembre 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procura diha aperto un fascicolo «modello 45» (senza indagati e senza ipotesi di reato) 'per verificare la eventuale sussistenza di ipotesi di reatò nella vicenda relativa all'exe alla querelle con. È quanto si legge in una nota firmata dal procuratore di Milano, Francesco Greco. È stata per questo data delega al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza 'per gli accertamenti preliminarì. Il procedimento, si specifica nella nota, è stato assegnato ai magistrati Romanelli, Civardi e Clerici.«La Procura di Milano - scrive Greco -, ravvisando un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessità economico-produttive del Paese, agli obblighi del processo di risanamento ambientale, ha deciso di esercitare il diritto-dovere di intervento» previsto dal codice di procedura civile «nella causa di rescissione del contratto di affitto d'azienda promosso dalla società Arcelor Mittal Italia contro l'amministrazione straordinaria dell'Ilva».