La figlia di Ilda Boccassini indagata per omicidio stradale

Stava attraversando viale Montenero sulle strisce pedonali, quando uno scooter lo ha urtato, facendolo cadere per terra. Luca Voltolin, 61 anni che aveva le mani impegnate con i sacchetti della spesa, nell’incidente del 2 ottobre scorso ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.



Il pedone, medico infettivologo esperto di Aids che aveva lavorato anche nelle carceri di San Vittore e di Opera, è morto una settimana dopo il ricovero al Policlinco, nonostante l’operazione tentata dai neurochirurghi. Alla guida del motorino c’era Alice Nobili, la figlia 35enne dei magistrati Ilda Boccassini e Alberto Nobili, che adesso deve rispondere di omicidio stradale, reato per il quale il codice prevede una pena tra i 2 e i 7 anni. Lo scooter è stato subito sequestrato e la prefettura le ha ritirato per 5 anni la patente, come sempre avviene in questi casi. Adesso è probabile che la 35enne punti a un patteggiamento o al rito abbreviato.



Sull’incidente è intervenuto anche il sindacato della polizia locale Usb e del “comitato verità e giustizia per Antonio Barbato”, l’ex capo della Polizia locale sostituito l’anno scorso dal sindaco Sala con il vicequestore Marco Ciacci dopo che in un’indagine antimafia del pm Boccassini era emerso un incontro tra Barbato (che non era indagato) e un sindacalista vicino ai clan (poi arrestato), che gli proponeva di pedinare nel suo interesse un delegato della Cisl con il quale Barbato era in urto. Un appostamento che poi non era avvenuto. Il sindacato Usb e il comitato Barbato affermano che quel giorno sul luogo dell’incidente «sarebbe intervenuto sul posto prima delle pattuglie» l’attuale comandante dei vigili Ciacci. E che questa presenza, «siccome Ciacci ha collaborato per anni con Ilda Boccassini» quando dirigeva la sezione di polizia giudiziaria della Procura, avrebbe violato il codice di comportamento per i dipendenti pubblici.



