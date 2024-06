Ilaria Salis, casa occupata (abusivamente) a Milano: «Ha un debito di 90mila euro»

di Redazione web

Le elezioni europee si avvicinano e Ilaria Salis ha di recente pubblicato un video dove ribadisce la sua candidatura nella lista di Avs. Ma la maestra ora è sotto i riflettori per un caso che riguarda il suo passato. Non si tratta dell'arresto di cui è stata protagonista l'11 febbraio 2023, e per cui ora è ai domiciliari, ma di un debito di 90mila che la 39enne ha maturato. Milano, zona Navigli. Lì si trova un alloggio popolare dell’Aler, che gestisce il patrimonio Erp di Regione Lombardia: si tratta di una casa occupata dal 24 novembre 2008, secondo quanto riporta oggi Il Giornale.

Con una superficie di 40 metri quadrati, la casa si trova al secondo piano. L'occupante sarebbe proprio Salis, identificata dalla polizia nel dicembre '08. L’occupante dichiarava di essere in stato di gravidanza «al secondo mese circa, non dichiarato».

Gli sgomberi

Il Giornale scrive che la 39enne ha ricevuto ventinove denunce all’autorità giudiziaria e ha già ricevuto quattro condanne per resistenza a pubblico ufficiale durante uno sgombero, invasione di edifici, accensione ed esplosioni pericolose. «Si sentiva una voce maschile», spiegano gli ispettori nel verbale in cui sottolineneano che l’identificazione e la compilazione del rapporto si è svolta sul pianerottolo perché gli occupanti non hanno consentito di entrare in casa.

