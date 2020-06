Il sindaco Sala a Conte: «Infrastrutture? Ne ho viste più al Sud che al Nord»

«Credo che a Conte in questo momento non ci siano alternative, e credo che onestamente Conte abbia fatto il suo: di Conte do un giudizio positivo», ha aggiunto Sala soffermandosi poi sull'impossibilità di formazioni di governo senza i 5 Stelle. «qualcuno -ha sottolineato- riesce a spiegarmi come può nascere un governo senza i 5 Stelle? Numeri alla mano senza i 5 stelle non si governa, punto. personalmente mi sento più rinfrancato di vedere all'opera in questo momento difficile un governo Pd 5 Stelle che un governo Lega 5 Stelle».

Il sindaco di Milano,, è intervenuto su Sky Tg24 alla trasmissione Timeline, riguardo lapartita ieri, con gli spostamenti liberi tra le regioni. In Italia, ha detto il primo cittadino milanese, «c'è un problema di infrastrutture. Ho apprezzato il discorso di Conte». «Che Milano e Genova non siano collegate dall'alta velocità è un errore, lo dico nell'interesse di tutti - ha aggiunto -. Bisogna partire dalle infrastrutture, c'è moltissimo da fare onestamente».