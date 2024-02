Le metamorfosi di Picasso Milano omaggia il maestro

di Ferruccio Gattuso

L’arte è capace di unire, come in virtuoso circuito elettrico, le energie del passato e del presente con le visioni del futuro, e questo non poteva che capirlo perfettamente un genio come Pablo Picasso. La mostra “Picasso – La metamorfosi della figura” - in cartellone al Mudec Museo delle Culture da oggi al 30 giugno per la curatela di Malén Gual, conservatrice onoraria del Museo Picasso di Barcellona, e di Ricardo Ostalé - è la riuscita rappresentazione di un’intuizione fertilissima: il grande artista spagnolo comprese come le arti antiche iberica, africana e dei mari del Sud potessero essere una linfa d’ispirazione a tal punto vitale da fargli immaginare nuove strade per diventare il campione delle Avanguardie.

Presentata ieri al Mudec, la mostra - spiega l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi - è uno dei due grandi appuntamenti milanesi dedicata a Picasso e il modo perfetto per concludere le celebrazioni del centenario della sua morte. A settembre infatti a Palazzo Reale è prevista la mostra Picasso, lo straniero, che è uno dei capitoli più importanti di una stagione che sarà ricca di almeno cinquanta mostre. Non solo: all’interno dell’esposizione è presente un’opera che appartiene alla nostra città, La Femme Nue, conservata al Museo del ‘900, un’opera che fece da preludio al capolavoro Les Demoiselles d’Avignon.

Il percorso di “Picasso – La Metamorfosi della Figura” si propone di leggere la ricca produzione dell’artista spagnolo, dalle opere giovanili a quelle più tarde – dal punto di vista della sua passione per l’arte primitiva. Al centro di tutto, la figura umana, che muta proporzioni, giocando con le sproporzioni e coi volumi. Cinque le sezioni della mostra, per oltre quaranta opere dal 1906 fino al 1970 tra dipinti – da citare Donna seduta del 1917, Volto di profilo del 1929, Donna che gioca sulla spiaggia del 1928 e Nudo appoggiato del 1961, che fa da icona della mostra - sculture e ben 26 disegni e bozzetti preparatori.

d“Picasso – La metamorfosi della figura” a cura di Malén Gual e Ricardo Ostalé, al Mudec Museo delle Culture via Tortona 56, lun 14,30-19,30. Giovedì e sabato 9,30-22,30, gli altri giorni 9,30–19,30. Biglietto 16 euro, info www.mudec.it.

