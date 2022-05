Nuova vita al Barrio’s. Per un'intera serata il quartiere Barona a Milano si è acceso grazie al Red Bull BC One Italy Cypher 2022, l’evento di breaking dance più prestigioso al mondo, dove sabato 21 maggio 24 breaker, 16 b-boy e 8 b-girl, si sono sfidati per avere la possibilità di rappresentare l’Italia alla 19esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, che si svolgerà il 12 Novembre a New York.

Il quartiere Barona di Milano si accende con Red Bull BC One Italy Cypher 2022 al suono della breaking dance

Il breaking è una danza nata in strada durante gli anni '70 nel Bronx, e nel corso degli ultimi decenni si è evoluta come una vera e propria cultura e forma d'arte, riconosciuta a livello internazionale. Compito fondamentale quello della giuria, composta da Danilo, San Andrea e Roxrite, che hanno valutato le performance di tutti i breaker che si sono sfidati ad eliminazione diretta per decretare il b-boy e la b-girl campioni nazionali di questa edizione.

«La scena italiana del breaking è molto cresciuta negli ultimi anni ed è incoraggiante vedere come sul floor si sfidino oggi b-boy veterani accanto a b-boy emergenti, perché dimostra che la passione per questa disciplina si trasmette generazione dopo generazione» commenta il direttore artistico dell'evento Giuseppe Di Mauro, meglio noto come Kacyo, già vincitore del Red Bull BC One 2017 e oggi Coach della Nazionale Italiana Breaking della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Red Bull BC One Italy Cypher 2022, i vincitori

A trionfare in questa edizione del Red Bull BC One Italy Cypher 2022 è stata la Sicilia, con il B-Boy Daga e la B-Girl Alessandrina, rispettivamente di Siracusa e di Messina. Entrambi sono alla loro seconda vittoria, B-Boy Daga si era già aggiudicato il titolo di campione italiano nel 2015 a Roma, mentre la B-Girl Alessandrina aveva vinto l’edizione del 2019 a Pisa. I due breaker hanno sfidato tutti i loro avversari uno ad uno, e sono stati incoronati vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy 2022.

«Le emozioni che sto provando sono pazzesche, questa edizione ha registrato il livello più alto mai visto di tecnica e qualità. Ci siamo noi veterani e ci sono anche le nuove leve che si stanno impegnando tantissimo. Io sono felicissimo di questa vittoria, rivincere il Red Bull BC One Italy Cypher a 32 anni ha per me un valore inestimabile», commenta il B-Boy Daga. «Mi sento benissimo, questa sera c’era un’atmosfera fantastica. Durante la pandemia ho sofferto molto la mancanza di pubblico, mi piace interagire con il calore delle persone e sentire il loro tifo. Non ho altre parole, l’emozione è incontenibile», dichiara la B-Girl Alessandrina.

