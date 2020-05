Idroscalo: riapre il Wakeparadise Milano, il water park più grande d'Italia

In seguito alle nuove disposizioni varate dal Governo Italiano,ha riaperto le proprie porte ai soci e appassionati. Il centro, che include la Surf Pool e gli impianti per praticare, aveva interrotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus a marzo, per tutelare la salute dei propri dipendenti e clienti.L’attività della struttura è ripartita in piena sicurezza grazie a una serie di accorgimenti necessari per garantire la protezione dei propri associati.ha stabilito regole precise per riaprire l’attività e ha definito fasce orarie in cui la clientela può praticare sport all’interno del, che sarà aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 20:30, salvo maltempo: gli associati potranno prenotare, tassativamente online, il proprio slot all’interno di quattro fasce orarie della durata di due ore. Allo scopo di diminuire ulteriormente i contatti, il servizio bar rimane momentaneamente sospeso, così come le docce, gli spogliatoi e gli armadietti, che sono attualmente inaccessibili. Anche il noleggio di mute è al momento sospeso.provvede regolarmente alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti di cui dispone. Sarà importante e fondamentale per tutti, in un’ottica di ripresa e per salvaguardare la salute reciproca, mantenere i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti e rispettare le distanze necessarie: almeno 1,5 metri negli spazi comuni e 2 metri sul pontile di cui la struttura è dotata.“L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ci ha costretti alla chiusura, come tante altre strutture abbiamo affrontato un momento non facile, ma siamo ripartiti con forte grinta, tutelando nel migliore dei modi i dipendenti e i clienti” afferma Ludovico Vanoli, Presidente di Wakeparadise. “Vogliamo rimanere il punto di riferimento per i professionisti che proseguono con i loro allenamenti ma anche per coloro che desiderano trascorrere una piacevole giornata nel nostro park, all’insegna del divertimento, seppur vivendo una situazione per tutti nuova e inaspettata”, conclude Vanoli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni visita il sito www.wakeparadise.it.