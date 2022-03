Apre la porta e trova un uomo morto in stanza: choc nell'hotel

Quando hanno aperto la porta un'immagine raggelante, un uomo morto nel letto. Un milanese di 32 anni è stato trovato senza vita questa mattina in una camera d’albergo a Pesaro. Il giovane secondo le prime informazioni raccolte si trovava in città per ragioni di lavoro ed era arrivato ieri sera per soggiornare in città una sola notte.

A trovare il corpo è stata la cameriera dell'albergo che, intorno alle 10.30, ha bussato alla sua camera senza ricevere però risposta. Sul posto sono quindi arrivati gli operatori sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Avviate le indagini da parte dei Carabinieri per far luce sull'accaduto: stando alle prime informazioni raccolte non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Gli inquirenti hanno poi controllato tra i documenti dell’uomo per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 15:24