Hashish, cocaina e ovuli nascosti nell'armadio: arrestati un marocchino e un egiziano

Non è servito nascondere droga e contanti in un'intercapedine dell'armadio. La polizia ha scovato tutto perquisendo con attenzione le abitazioni di un marocchino e di un egiziano e li ha arrestati a Milano. In particolare gli agenti hanno trovato 3,50 chili di hashish suddivisa in panetti, 38 grammi di cocaina, 340 ovuli in plastica, utilizzati per l'occultamento delle sostanze, 2150 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e rotolo di cellophane, utilizzato per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari, utilizzati per i contatti con i pusher di zona, tramite messaggi whatsapp.



È stata la squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, a monitorrare e a pedinare i due uomini, già noti per precedenti, nella zona Molise-Calvairate. I due si aggiravano tra il condominio, in via del Turchino, ed alcuni bar di zona.



Considerati gli anomali spostamenti, ripetuti varie volte in un arco temporale ristretto, sono stati sottoposti a controllo. Il 41enne marocchino è stato trovato in possesso di 400 euro in banconote di piccolo taglio mentre l'altro, il 39 enne, occultava all'interno di un calzino 250 euro. Con l'aita dell'Unità Cinofila antidroga, la perquisizione è stata poi estesa all'appartamento di uno dei due,e, successivamente, è stato individuato anche l'appartamento dell'altro cittadino straniero.



Mercoledì 2 Ottobre 2019, 13:39

