"Harry Potter: The Exhibition" a Milano, ultima settimana per visitare la mostra dei record

A quasi quattro mesi dalla sua inaugurazione la Harry Potter: The Exhibition inizia oggi quella che sarà la sua ultima settimana di apertura alla Fabbrica del Vapore di Milano. GES Events, in partnership con Warner Bros. Consumer Products, ha creato questa mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri dove i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film. D’Alessandro e Galli, Sold Out e Encore Productions sono riusciti a portare la mostra a Milano con il pieno e fondamentale supporto del Comune di Milano.



Sono state più di 400.000 le persone che sono accorse finora alla Fabbrica del Vapore per visitare Harry Potter: The Exhibition, un numero che polverizza ogni record di affluenza ad una manifestazione del genere nel nostro paese. “Un risultato straordinario che va al di sopra di ogni nostra aspettativa e che siamo orgogliosi di condividere insieme Comune di Milano oltre che ai nostri partner ” è il commento di D’Alessandro e Galli, organizzatori della tappa Italiana



Il pubblico e’ giunto a Milano da tutta Italia e anche dall’estero per dare uno sguardo da vicino a migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche dei film di Harry Potter.Il successo della tappa milanese ha portato a partecipare alla Harry Potter: The Exhibition anche protagonisti dellasaga cinematografica come gli attori James e Oliver Phelps, interpreti dei gemelli Weasley, e la pluripremiatacostumista Jany Temime che si sono intrattenuti in incontri con i fan italiani.



La mostra in questa ultima settimana di permanenza a Milano sarà aperta ogni giorno. Sono necessari biglietti con indicazione dell’orario e sarà possibile accedere alla mostra fino a un’ora prima della chiusura. I biglietti sono in vendita su harrypotterexhibition.it.



Disponibili anche esclusive audioguide che forniranno uno sguardo dietro le quinte sulla realizzazione dei film di Harry Potter, con commento dei produttori, dei designer degli oggetti di scena, dei costumi e delle creature.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:35