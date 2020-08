Milano, al Castello Sforzesco c'è l'ironia del poeta Guido Catalano. «Basta versi d'amore, adesso diamoci dentro»

« Adesso basta poesie d'amore. E diamoci dentro » . E' l'esortazione che fa da titolo allo spettacolo di Guido Catalano domani sera al Castello Sforzesco di Milano. Poeta, romanziere, cabarettista, molto amato dai social, il torinese Guido Catalano, nell'ambito della rassegna estiva Estate Sforzesca il 28 agosto invita gli spettatori a un viaggio poetico per cercare di tornare alla normalità. Sul palco dai grandi cavalli di battaglia ai versi inediti prodotti sotto gli effetti psicotropi del lockdown.

Guido Catalano, 49 anni, nella sua biografia confessa che a 17 anni voleva diventare una rockstar, poi ha ripiegato sulla figura di poeta professionista vivente perché « ci sono più posti liberi » . Ha pubblicato due romanzi e otto libri di poesie, da I cani hanno sempre ragione a Poesie al megafono. Tra cabarettista e declamatore di versi, comincia a esibirsi nei teatri e club. Nel 2017 va in tour con il cantautore Dente in Contemporaneamente insieme, spettacolo teatral-poetico-musicale ad alto tasso comico e amoroso, regia di Lodo Guenzi. Nel 2018 partecipa come ospite fisso alla trasmissione televisiva Brunori Sa, ideata e condotta dal cantautore Dario Brunori, su Rai 3.

Il 28 agosto. Castello Sforzesco. Ore 21.30. Ingresso 17 euro Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 13:39

