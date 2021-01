Nonna Maria guarita dal Covid a 105 anni: «Ora voglio andare a Lipari». E dalle Eolie esaudiscono il desiderio

«Voglio andare a Lipari»: questo il desiderio di nonna Maria, 105 anni, dopo avere sconfitto il Covid. E il suo sogno potrebbe avverarsi presto.

Il presidente di «Federalberghi Isole Eolie», Christian Del Bono, ha annunciato di essere lieto di offrire una settimana di soggiorno a Lipari alla farmacista milanese in pensione, Maria Guzzardella che a 105 anni è guarita dal coronavirus, curata a casa dalla nipote Simona, medico.

A Lipari, da qualche giorno è rientrato il genero Mario Saltalamacchia, mentre la moglie Pupa è rimasta a Milano. «Sono ben felice che mia suocera abbia espresso il desiderio di ritornare in quest'isola che ha sempre definito un paradiso. Sin dal 1948 quando arrivò la prima volta, anche per salutare e conoscere alcuni parenti della famiglia Scolarici. Si può considerare una pioniera turistica. Da allora in poi tornò quasi tutti gli anni, anche perché ero diventato suo genero, fino al 2004. Delle Eolie ama tutto: le bellezze naturali, il mare, la storia, il cibo. Ora l'aspettiamo…».

Nonna Maria, lucida ed attiva, è appassionata di internet (ha una pagina con il suo profilo personale su Facebook), gioca a burraco sul suo Pc, ha 4 figli, 10 nipoti e 12 pronipoti. E' stata contagiata dal figlio, ricoverato in ospedale in gravi condizioni e poi fortunatamente guarito. La nonnina invece, di tempra più resistente, è stata curata a casa dalla nipote Simona, medico. «E' stata dura - dice - ma ce l'abbiamo fatta».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 16:16

