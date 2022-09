Gru crolla in mezzo ai binari della metropolitana: tragedia sfiorata a Milano

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per pericolo di disastro colposo in merito alla caduta di una gru, avvenuta ieri poco dopo le 18.30, nella stazione della metropolitana M2 di Bussero fortunatamente senza causare vittime. Per far luce su quanto accaduto e accertare le cause dell'incidente indagheranno i pm e la squadra di pg del pool ambiente, salute e lavoro coordinato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, che si trovava all'interno del cantiere per la realizzazione di opere di accessibilità, compresa la demolizione del vecchio sovrappasso, è caduto invadendo i binari e danneggiando la rete aerea di alimentazione della linea che è stata temporaneamente sospesa tra le fermate di Gessate e Cernusco sul Naviglio. Inoltre è stata distrutta anche la rampa di scale che portava al sovrappasso. Ora toccherà a inquirenti e investigatori appurare se ci siano responsabilità alla base dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti. Pochi minuti prima infatti era passato un treno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 18:56

