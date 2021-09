«Al tavolo solo con Grinpass. Purtroppo»: il cartello spuntato in un ristorante di Milano

Sono passati ormai quasi due mesi dall’entrata in vigore del Green pass per i tavoli dei bar e dei ristoranti: c’è chi non ne ha ancora digerito l’obbligo, ma c’è anche chi non ha ancora imparato a scriverlo in modo corretto. È il caso di un locale di Milano, in via Torricelli, fuori da cui campeggia un cartello particolare: «Al tavolo soltanto con Grinpass», si legge nel cartello appena sopra il menu (con un eloquente «purtroppo» aggiunto sul lato.

In basso, le tre regole fondamentali per accedere al ristorante: «1) Mascherina obbligatoria quando non sei seduto al tavolo, 2) Distanziamento di almeno 1 metro quando sei in fila. 3) Possesso del certificato di vaccinazione anti Covid (Green pass)». Nel secondo caso, almeno, è scritto correttamente: c'è però da dire che di questi tempi, più che la forma, conta la sostanza.

