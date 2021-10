Green pass, a Milano il sit-in 'No paura Day' in piazza Duomo

(LaPresse) Ha preso il via in piazza Duomo a Milano il 'No paura Day', manifestazione indetta da gruppi no green pass. Circa mille le persone che si sono ritrovate sotto il palco da dove sono iniziati i primi interventi. Tra gli altri, è atteso anche Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste. Al termine del sit-in, intorno alle 17.30 partirà il corteo che seguirà il percorso stabilito ieri con la questura di Milano. Quella di oggi sarà la quindicesimo sabato consecutivo di protesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 19:02

