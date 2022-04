Milano, violenta grandinata: pioggia di ghiaccio, alberi caduti e un'auto ribaltata FOTO

Vento, forti piogge e grandine stanno sferzano in queste ore il milanese. In particolare, molti i disagi a Inveruno per una intensa grandinata che ha provato molti disagi anche alla viabilità e che ha provocato il ribaltamento di un'auto. Chicchi di ghiaccio anche a Milano città, soprattutto nella zona di City Life e anche in zona corso Buenos Aires-Porta Venezia.

La grandinata ha colpito anche l'area nord ovest di Milano imbiancando molte strade. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di alberi a San Donato Milanese. Anche la vicina Brianza colpita dal maltempo.

Una struttura sportiva di Lozza (Varese) si è allagata, a seguito della violenta grandinata. Il ghiaccio ha intasato gli scarichi della copertura causando una infiltrazione nei sottostanti locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Situazione difficile anche in Piemonte. Dopo oltre 110 giorni di siccità l'agricoltura piemontese subisce i danni del maltempo, a causa delle forti raffiche di pioggia e soprattutto delle grandinate che oggi pomeriggio hanno colpito vaste aree del territorio regionale. Nevicate fino a bassa quota, in Valle di Susa e nelle altre zone pedemontane, fino a Villar Perosa, alla periferia di Pinerolo e nell'alto Canavese, ma soprattutto grandinate intense, in particolare nel Torinese, Cuneese, Alessandrino e anche in provincia di Novara. Le grandinate più rovinose si sono registrate nel Basso Torinese, tra Chieri, Poirino, Pralormo, Carmagnola, nel Cuneese tra Fossano, Cervere, Bra, Cherasco, ma anche nel Saviglianese, nel Saluzzese nella zona di Revello e a Cavour in provincia di Torino. Altri grandinate si segnalano nel Casalese, in provincia di Alessandria. «La situazione è critica - spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - perché le precipitazioni si sono rivelate particolarmente violente: a Pralormo sono scesi chicchi di grandine grossi come uova. I nostri tecnici sono tutti al lavoro per i primi sopralluoghi, ma per una stima dei danni occorreranno alcuni giorni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA