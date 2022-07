Gold's Gym apre la sua seconda palestra a Milano, ecco dove

Unire l’esperienza di un brand iconico e della community leader mondiale nel fitness, progettare pensando alla sostenibilità e mettere a disposizione ampi spazi per qualsiasi tipo di allenamento: sono questi gli obiettivi che Gold’s Gym si prefigge per l’apertura della sua seconda palestra a Milano, prevista per gennaio 2023. Nel 2020, RSG Group GmbH ha acquisito Gold's Gym e ha integrato il marchio nel proprio portafoglio, rendendo il gruppo tedesco leader globale nel settore del fitness.

Nel 2021 il piano di espansione di Gold’s Gym arriva in Europa, con l’apertura della prime due palestre: Berlino e Milano. Dopo la prima palestra in zona Palmanova, Milano sarà, quindi, il palcoscenico della seconda struttura del brand nel territorio italiano. Gold’s Gym vuole rappresentare eccellenza e sostenibilità lasciando come tratti comuni di ogni apertura, presente e futura, le specifiche tecniche e strutturali che la caratterizzano. La scelta di aprire in questo Building non è casuale. Monterosa 91 è, infatti, un progetto totalmente green nato dall’Architetto Renzo Piano e del suo celebre studio di architettura Renzo Piano Building Workshop.

L’edificio ha ottenuto la Certificazione LEED Platinum, seguendo le orme della prima Gold’s Gym a Milano, ponendo l’accento sul risparmio energetico ed idrico, sulla riduzione delle emissioni di CO2, e sul miglioramento della qualità ecologica degli interni, dei materiali e delle risorse impiegate. L’eccellenza, quindi, e la scelta strategica di affiancare un’istituzione accademica come la 24ORE Business School nella loro attività. Le due realtà si uniranno e mixeranno le proprie specifiche tecniche per offrire un pacchetto completo agli abbonati e agli studenti della Business School, per fare in modo che “mens sana in corpore sano” non rimanga solo un auspicio.

“Gold’s Gym prosegue il suo progetto di espansione in Italia, e siamo orgogliosi di poter aprire la nostra seconda palestra a Milano all’interno di un edificio importante come Monterosa91, dagli elevati standard qualitativi, soprattutto in termini di sostenibilità e innovazione. L’evoluzione del brand degli ultimi anni permette a qualsiasi persona di allenarsi nelle nuove palestre Gold’s Gym, con la sala pesi che resta il nostro fiore all’occhiello e rappresenta un vero e proprio tempio per gli appassionati di bodybuilding”. Afferma Stefano Noschese, Brand Manager Gold’s Gym

“Siamo molto felici, inoltre, di poter offrire ad allievi ed allieve della 24ORE Business School l’opportunità di potersi allenare in una palestra del brand più iconico del mondo del fitness, dove grazie all’atmosfera unica delle nostre strutture potranno prendersi cura del loro corpo e svolgere l’allenamento più adatto a sé nelle molteplici aree della palestra”.

LE TRAINING AREA

Palestra su due piani, con reception, bar/lounge e merchandising al piano superiore e spazi per l’allenamento, con sauna sia maschile che femminile, al piano inferiore. Il cuore della palestra è una zona power di 450 mq con pesi liberi e macchinari isotonici con un impareggiabile qualità e design. I macchinari hanno una biomeccanica capace di assicurare un movimento guidato e preciso che porta con semplicità a raggiungere la massima performance in sicurezza. In quest’area troviamo, inoltre, manubri da 1 a 100 kg, oltre agli ormai leggendari Golden Dumbells, manubri da 150 kg creati da Gym80 in esclusiva per Gold’s Gym.

Sala Posing, un’autentica “chicca” con specchi su tutti e quattro i lati, pensata per vedersi da tutte le angolazioni e per valutare i propri progressi. Oltre a un’ampia area dedicata all’allenamento di forza e ad un modulo che ospita svariati macchinari isotonici per allenare tutti i distretti muscolari, la palestra può contare su quasi 130 mq di superficie dedicata all’attività cardio, con oltre 30 macchinari di 8 diverse tipologie, con schermo integrato per ascoltare la musica, guardare un film o una puntata della propria serie preferita. Sala corsi di 200mq con un palinsesto di corsi live con istruttori certificati di molteplici discipline: allenamento funzionale, strenght, body toning, yoga, pilates, etc. Area funzionale di 200 mq per potersi allenare autonomamente, ma anche con group workout, compresi nell’abbonamento, e tenuti durante il giorno dai trainer dello staff Gold’s Gym. L’offerta della palestra è completata dai Coach Box per analisi corporee e consulenze personali da effettuare direttamente con i Personal Trainer Gold’s Gym.

