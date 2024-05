Global Running Day, Brooks organizza una corsa per Milano il 5 giugno: Let’s Run There

di Redazione web

Brooks invita tutti gli amanti della vita attiva e della corsa a riunirsi per un evento straordinario in occasione del Global Running Day - il prossimo 5 giugno - a Milano. A Vapore 1928 e lungo i percorsi più iconici della città, il brand intende celebrare con la sua community la corsa e il movimento, in un pomeriggio dedicato allo sport. In questa giornata simbolica, Brooks lancerà anche il suo nuovo payoff, Let’s Run There, un cambiamento epocale per il marchio.

Tutti i partecipanti potranno vivere lo spirito che muove questa trasformazione attraverso un’esperienza coinvolgente per tutti. Ognuno potrà scegliere tra quattro diverse experience guidate da esperti e coach d’eccezione, quattro allenamenti da 8 km adatti a ciascun passo: performance running, training run, urban trail e walking, quest’ultima nello straordinario format “Freedom” con Jill Cooper.

In ogni percorso saranno previste diverse attività pensate per esaltare al meglio l’esperienza individuale. Ogni partecipante riceverà in regalo la maglietta ufficiale dell'evento e potrà usufruire di una consulenza esclusiva con i tecnici Brooks per individuare il proprio stile di corsa e la scarpa più adatta alle proprie esigenze. Tutte le calzature Brooks potranno essere provate durante l’evento tra cui la nuova Ghost 16.

Durante la serata verrà estratto, tra i presenti, il fortunato vincitore che si aggiudicherà il pettorale per correre la prossima Mezza Maratona di BCN, febbraio 2025.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 5 giugno alle ore 18 a Vapore 1928, Via Messina 26 Milano. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Per partecipare è necessario registrarsi alla pagina dedicata.

