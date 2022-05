Milano, gli spettacolari prati fioriti della città: ecco dove scattare una foto

La meraviglia dei prati fioriti. Papaveri, linum, dimorphotheca, saponaria, fiordaliso. Con l’arrivo del caldo sono spuntati i prati fioriti seminati dal Comune (ad oggi 53). Da viale Elvezia a piazza Grandi passando da via Quarenghi e corso Europa sino alla rotonda Sandro Pertini, presso l’area della Biblioteca degli Alberi in zona Garibaldi, nei parchi Forlanini e Formentano oltre a via Ripamonti e via dei Missaglia. Sono punti di colore che aumenteranno ancora, per la gioia delle persone, residenti o turisti, che si fermano a fotografare queste esplosioni di primavera.

E non si tratta solo di bellezza: questi luoghi sono vere e proprie oasi di biodiversità, luoghi prediletti per gli insetti impollinatori la cui sopravvivenza è preziosa. La manutenzione è minima e si risolve in uno o due sfalci durante i mesi estivi: i semi rifioriscono ogni anno senza bisogno di nuove semine.

Imprevedibile il successo del progetto di semine avviato qualche anno fa dall’amministrazione: sono stati proprio i cittadini a collaborare con entusiasmo per dare bellezza a spazi aperti o angoli magari un po’ trascurati.

