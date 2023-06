Giulia uccisa da Impagnatiello, la sorella: «Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi»

di Redazione web

«Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano»: le parla in prima persona Chiara in un post su Instagram in cui ringrazia per la «bella iniziativa» della raccolta fondi organizzata dai suoi colleghi a favore della sorella, uccisa a 29 anni incinta da 7 mesi dal

fidanzato. «È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi» scrive Chiara definendo

Giulia «insostituibile».

La raccolta fondi per Giulia e l'Associazione Penelope

È partita una raccolta fondi online per Giulia Tramontano e per la famiglia della 29enne

incinta di sette mesi uccisa brutalmente dal compagno. A promuoverla l'Istituto Italiano di Tecnologia dove lavora Chiara, la sorella di Giulia che dal momento della sua scomparsa

ha lanciato appelli per ritrovarla. «Questa è una campagna ufficiale di raccolta fondi promossa dall'Istituto Italiano di Tecnologia, dove lavora la sorella di Giulia. Giulia Tramontano - spiega il testo della raccolta su gofoundme ripostato anche da Chiara su Instagram - è stata uccisa dal suo partner, mentre aspettava un bambino, il 27 Maggio 2023 vicino a Milano. Il ricavato verrà devoluto in minor parte all'Associazione Penelope, che ha curato il caso, e il rimanente sarà destinato alla famiglia di Giulia per coprire le

ingenti spese causate da questa tragedia».

