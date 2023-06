Giulia Tramontano, la pm alle donne: «Non andate all'ultimo appuntamento». Il fidanzato ha cercato online come ucciderla

di Redazione web

Alessandro Impagnatiello prima di incontrare ed uccidere la sua compagna, aveva già fatto ricerche online su come commettere un omicidio e disfarsi del corpo. Per queste ragioni il delitto di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, sarebbe stato premeditato. «Prima che entrasse in casa aveva organizzato come ucciderla e come disfarsi del cadavere. È successo tutto in 72 ore», ha detto la pm Alessia Menegazzo, che con il procuratore aggiunto Letizia Mannella coordina le indagini dei carabinieri.

Giulia Tramontano, chi era la 29enne incinta uccisa dal fidanzato: poche settimane fa aveva comprato il corredino per il figlio

Alessandro Impagnatiello, chi è il fidanzato che ha ucciso Giulia Tramontano. Il messaggio all'amante: «Sono libero, non è figlio mio»

L'omicidio sarebbe avvenuto tra le 19.05 e le 20.30, perché una telecamera di video sorveglianza ha ripreso Giulia poco dopo le 19, mentre stava andando incontro al suo tragico destino.

Mai andare

L'omicidio di Giulia Tramontano è "un'altra tragica vicenda di femminicidio" che a "noi donne insegna che non dobbiamo mai andare a un ultimo incontro di spiegazione", ha detto il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella in una conferenza stampa.

Giovedì 1 Giugno 2023, 14:46

