Giulia Tramontano, il fidanzato indagato per omicidio: continuano le ricerche. La sindaca: «Siamo col fiato sospeso»

di Redazione web

Continuano le ricerche di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni, incinta di sette mesi, scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsa a Senago (Milano). «Noi cerchiamo Giulia. Stop. Noi non indaghiamo, non accusiamo, non creiamo storie. Fate altrettanto per favore», scrive la sorella Chiara in un altro recente post sui social (dopo che aveva scritto poco prima che «se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo»). «Vi chiedo la cortesia - si legge ancora - di far girare solo i nostri appelli, solo quello autorizzato da noi familiari».

Giulia Tramontano aveva scoperto il tradimento: «Anche l'altra era rimasta incinta». L'ipotesi choc

La sorella posta la foto: «Da questo tatuaggio potete riconoscerla. Il pancione ora è più grande»

Il fidanzato indagato per omicidio

È indagato per omicidio volontario e aggravato Alessandro Impagnatiello, il 30enne fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra sabato sera e domenica mattina scorsa dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. L'uomo nel tardo pomeriggio avrebbe ricevuto un'informazione di garanzia.



La sezione investigazione scientifiche dei carabinieri è entrata nella casa di Senago del fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne incinta scomparsa da sabato sera, per effettuare rilievi e accertamenti. Nell'abitazione, la donna scomparsa convive con il compagno, indagato per omicidio volontari aggravato. I carabinieri dovranno effettuare tutta una serie di analisi e accertamenti scientifici.

La sindaca: «Siamo col fiato sospeso»

«Più il tempo passa e più cresce l'apprensione. A Senago siamo tutti col fiato sospeso, in attesa di notizie», racconta all'Adnkronos Magda Beretta, sindaco di Senago, il comune del Milanese da cui sabato sera è sparita la 29enne. «Purtroppo è passato diverso tempo, siamo già a mercoledì sera e Giulia è sparita da sabato sera. Siamo tutti in forte apprensione», dice il sindaco. «A nome di tutta la comunità - aggiunge - mi stringo alla famiglia Tramontano, perché chiaramente possiamo solo immaginare cosa stanno provando».



Beretta non ha incontrato i genitori e la sorella della 29enne, ma li ha sentiti telefonicamente «per esprimere la nostra vicinanza e fargli sapere che siamo al loro fianco, per qualsiasi tipo di supporto». Il sindaco non ha mai incontrato di persona la donna scomparsa, ma ora «auspichiamo tutti di poter incontrare e abbracciare Giulia sana e salva. Questo è l'augurio e la preghiera che stiamo facendo tutti insieme».

Le ricerche in un'area specifica

Si concentrano in un'area sempre più specifica e limitata all'interno del parco delle Groane le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne residente a Senago (Milano), incinta di sette mesi, scomparsa sabato sera 28 maggio. Elicotteri, cani molecolari, esperti del reparto Scientifico, militari, ma anche protezione civile e vigili del fuoco - come previsto dal piano nazionale in caso di ricerche di persone scomparse - stanno setacciando l'area che comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e aree boschive distanti circa un chilometro e mezzo dall'abitazione della coppia. Elementi investigativi portano a catalizzare qui l'attenzione degli inquirenti che non procedono più per l'ipotesi di scomparsa, ma per istigazione al suicidio: una modifica necessaria per compiere determinate attività di ricerca. Al momento il fascicolo non ha indagati.



Le ricerche della 29enne erano andate avanti anche per tutta la giornata di ieri, pure nella zona del fiume Seveso e del canale Villoresi. Da stasera, invece, si concentreranno in quell'area più specifica, vicino al campo da baseball, con l'utilizzo anche delle unità cinofile. Intanto, nelle indagini serrate condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e coordinate dalla Procura milanese, è stato ricostruito, attraverso una serie di elementi acquisiti e di testimonianze, che la sparizione della giovane potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di sabato. Una sparizione nella quale, stando ad una delle ipotesi al vaglio, potrebbero essere coinvolte anche più persone.



Una telecamera davanti all'abitazione della coppia riprende la giovane poco prima delle 20. È l'ultima immagine della 29enne.

Il buco di tre ore

Intanto, nelle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dall'aggiunto di Milano Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, si sta cercando di ricostruire quel «buco» di ore, tra la tarda serata di sabato, quando il telefono della donna è risultato non attivo, e domenica mattina, quando il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, barman in un albergo di lusso a Milano, è uscito di casa per andare a lavoro verso le 7.



Nel pomeriggio, dopo essere rientrato, ha denunciato la sparizione della compagna. Ciò che è stato ricostruito al momento nell'inchiesta, attraverso l'acquisizione di messaggi inviati dalla 29enne ai familiari e ad un'amica nella serata di sabato, delle telecamere di sorveglianza attorno alla casa e con l'audizione di testi, è che la giovane proprio sabato avrebbe litigato pesantemente col fidanzato, dopo aver scoperto in quelle ore che il 30enne avrebbe avuto una sorta di vita parallela con un'altra donna, anche lei ignara dell'altra relazione e pure lei rimasta incinta (la gravidanza si era interrotta).

Gli ultimi messaggi di Giulia

Le ultime tracce di Giulia Tramontano sono quei messaggi inviati sabato sera e le immagini di una telecamera che la riprende verso le 21.30. In un whatsapp ad una sua amica aveva detto di essere scossa e turbata dopo il litigio col fidanzato e la scoperta del tradimento, che avrebbe confidato anche ai familiari. Tra l'altro, sempre sabato, stando alle indagini, la giovane avrebbe visto proprio quella donna con cui il fidanzato aveva una relazione. Al momento, proseguono incessanti le ricerche di Giulia a Senago e nelle campagne circostanti e gli inquirenti non possono escludere alcuna pista in una vicenda che potrebbe aver avuto una conclusione tragica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 21:53

