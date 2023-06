Giulia Tramontano, la verità dall'autopsia. L'ipotesi choc dei pm: «Impagnatiello si è accanito sul feto»

di Redazione web

Giulia Tramontano, l'autopsia sul corpo in corso a Milano. La 29enne incinta di 7 mesi sarebbe stata uccisa a Senago, nel Milanese, dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso. Gli specialisti dovranno chiarire quante coltellate siano state inferte alla vittima, l'orario della morte e se la donna sia stata aggredita alle spalle. Tra le ipotesi avanzate dai pm, anche quella che il barman 30enne «si sia accanito sul feto, per essere certo di averlo ucciso insieme alla mamma».

Ad eseguire l'esame autoptico all'istituto di medicina legale è il professore Andrea Gentilomo insieme agli specialisti che interverranno per eseguire gli accertamenti tossicologici ed entomologici.

L'esame si protrarrà a lungo. Il procuratore capo Marcello Viola, l'aggiunto Letizia Mannella, il pm Alessia Menegazzo, il colonnello Antonio Coppola del Reparto operativo dei carabinieri e gli specialisti della sezione Omicidi, riuniti in videochiamata con i medici hanno preparato ieri pomeriggio i quesiti da accertare.

L'orario di morte per la crudeltà

Tra i dubbi principali, c'è quello riferito all'orario in cui Giulia Tramontano è morta. Servirà a capire se Alessandro Impagnatiello abbia agito con crudeltà, accanendosi sul corpo della 29enne. L'aggravante è stata esclusa dal gip Angela Minerva nell'ordinanza di convalida, così come la premeditazione. Una scelta presa in base alle informazioni raccolte fino a quel momento.

