Chiama la escort, ma arrivano i rapinatori: l'appuntamento al buio choc

Non sempre gli appuntamenti al buio sono una buona idea. Soprattutto se invece di incontrare un'anima gemella per un'ora o per la vita intera ci si ritrova faccia a faccia con quattro rapinatori che ti derubano sotto la minaccia di una lama.

È accaduto a un uomo residente in provincia di Bergamo. Il 44enne aveva concordato una prestazione sessuale per 150 euro con una escort attraverso un sito di incontri, ma poco dopo a casa sua si sono presentati due uomini e due donne, che lo hanno rapinato con un coltello e si sono fatti consegnare 600 euro. L'uomo, un quarantenne, ha subito avvertito i carabinieri, che hanno così arrestato un egiziano di 29 anni, un romeno di 22 e due romene di 21 e 30 anni. L'episodio è avvenuto in un paese della Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Giunti a casa dell'uomo, i quattro hanno prima cercato di entrare minacciandolo dall'esterno e quando hanno iniziato a scardinare la porta d'entrata, il quarantenne ha aperto e ha consegnato il denaro. L'auto utilizzata dai quattro per la fuga è stata poi intercettata all'altezza di Strozza, dove i quattro sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Sequestrati in tutto 975 euro. Dalle indagini è emerso che uno di loro già il 22 gennaio 2021 aveva commesso un'analoga rapina a Cologno Monzese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 08:22

