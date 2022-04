Litiga con i familiari e scompare: «Giovanni Emmanuel è sparito nel nulla da tre giorni»

Giovanni Emmanuel Opomia è scomparso. Martedì 5 aprile è uscito di casa con la sua 500 grigia da Pieve Emanuele, in provincia di Milano, e non è più tornato. Il 35enne ha litigato con i familiari e, una volta uscito da casa si è reso irreperibile. Con se il cellulare e i documenti, tutti tranne la patente, e risulta irreperibile da martedì scorso. La famiglia non ha sue notizie ed è molto preoccupata e, per questo si è rivolta anche a Chi l'ha visto?.

Nel frattempo gli amici hanno lanciato una campagna social su Facebook per cercare di rintracciarlo anche grazie alla grande comunità dei social. Una catena in cui sono state diffuse due sue foto con queste parole: «Buongiorno a tutti, come saprete Emmanuel ( Manu ) è scomparso da circa tre giorni allontanandosi da Pieve Emanuele ( Mi ) con la sua 500 grigia, dopo due giorni di discussioni con me e la sua famiglia. Quando si è allontanato era nervoso e emotivamente agitato. Ha il telefono spento ed ha inibito ogni possibilità di rintracciarlo pur lasciando i social aperti.

Non mi domandate altro , per favore, non posso rispondere a tutti. È stata fatta la denuncia ai carabinieri e lo stiamo cercando ovunque. Sono io, però, a chiedervi il favore di condividere questo post e di tenere gli occhi aperti, specialmente tra Milano e Pavia. Una particolare attenzione chiedo al nostro giro, quello gay, perché qualcuno potrebbe ospitarlo senza sapere di tutta questa situazione e un passaparola potrebbe essere molto importante, soprattutto considerando le varie app con localizzazione anche offline. Se doveste incontrarlo, ditegli di star tranquillo, che non si deve preoccupare e che lo stiamo tutti aspettando».

Giovedì 7 Aprile 2022

