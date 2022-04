Trovato morto il ragazzo milanese disperso in montagna: Giovanni aveva 25 anni

Disperso da ieri, è stato trovato morto la notte scorsa in zona Piani di Artivaggio, in provincia di Lecco. Si è conclusa tragicamente la ricerca di Giovanni Borsatti, 25enne di Milano: il ragazzo era partito per un'escursione in una zona di montagna che conosceva bene, ma i genitori, non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano lanciato l'allarme.

Leggi anche > Anziani coniugi trovati mummificati: morti da mesi, forse una fuga di gas. «Nessuno li ha cercati»

La centrale ha attivato il soccorso alpino, stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX delegazione Lariana, i carabinieri della Stazione di Introbio, i vigili del fuoco di Lecco e la Protezione civile. Sono partiti 25 tecnici del Cnsas, saliti a piedi e con i mezzi fuoristrada verso Artavaggio per battere i sentieri principali. L'elicottero di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha caricato un tecnico e ha sorvolato la zona di Zampelli e del Monte Sodadura. Durante la perlustrazione, si sono concentrati anche sul sentiero degli stradini, che va dai Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio.

Poco dopo, all'1.40 di stanotte, a circa 1800 metri di quota hanno trovato lo zaino del ragazzo. Il suo corpo si trovava un centinaio di metri al di sopra: era caduto dall'alto, in una zona molto impervia. È arrivato da Como l'elicottero di Areu, abilitato per il volo notturno, che ha scaricato il medico per la constatazione del decesso e il tecnico Cnsas di elisoccorso. La salma è stata trasportata in un punto più agevole per il recupero con il verricello. Infine, il corpo del ragazzo è stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecco. Erano già state definite anche le fasi di ricerca che si sarebbero dovute svolgere oggi, con il supporto dell'elicottero della guardia di finanza: il dispositivo Imsi Catcher a bordo consente infatti di rintracciare in breve il segnale del telefonino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA