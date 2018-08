Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio giallo in, dove un ragazzo è stato trovato agonizzante in un’auto percheggiata ed è morto poco dopo in ospedale: era seminudo e aveva una ferita gravissima all’arteria femorale. È successo ieri sera dopo le 20 in via Sant’Antonio, nel centro di Ronco Briantino (vicino a Vimercate), come scrive oggi il Corriere della Sera.Dopo la telefonata di segnalazione, i Carabinieri e i soccorritori del 118 sono arrivati e hanno visto l’auto parcheggiata con uno sportello aperto: all’interno un giovane, con le gambe poggiate sull’asfalto, gli abiti in disordine e il sangue che aveva impregnato il sedile, proveniente da una grave ferita all’inguine. La vittima, morto un paio d’ore dopo l’arrivo in ospedale, aveva circa trent’anni ed era italiano.I carabinieri stanno indagando e non è esclusa né l’ipotesi di un omicidio, né quella di un suicidio. Proprio il fatto che il giovane fosse seminudo è il mistero più grande per gli investigatori: potrebbe trattarsi anche di un tossicodipendente che, nel momento di drogarsi, si è provocato la grave ferita. Alcuni testimoni hanno raccontato che poco prima era passato a prendere una pizza in un locale nella zona.