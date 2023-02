Giovane alpinista milanese precipita e muore durante l'escursione: la tragedia davanti agli amici

Un giovane alpinista milanese è morto durante un'escursione con gli amici sul monte Grignone (Lecco), dopo essere precipitato dal Canalone Ovest della Grigna Settentrionale. È successo sabato 18 febbraio, nella tarda mattinata.

Milano, violenza sessuale a una donna in centro mentre passeggia con gli amici: «L'ho fatto perché sono virile»

Di giorno ingegnere, di notte escort per donne annoiate. La doppia vita di un 40enne sposato: «Mia moglie è d'accordo»

L'allarme

Gli amici della vittima hanno chiamato subito i soccorsi. Si sono attivati i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, mentre dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. Ancora in corso le operazioni per cercare di recuperare il cadavere. Da stabilire la dinamica dell'incidente. Illesi gli amici, che hanno assistito inermi alla tragedia. Una volta recuperato il corpo si potrà capire cosa possa aver provocato la morte del ragazzo. Sono presenti anche i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso.

Solo una settimana fa un altro escursionista è stato trovato morto a Livigno: l'uomo, un 48enne, era stato travolto da una valanga ed era stato trascinato in un dirupo profondo decine di metri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA