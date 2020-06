Giornate Fai all'aperto: giardini, boschi, orti botanici. Da Palazzo Moroni a Bergamo al Villaggio Pirelli a Milano

Oltre 200 sfumature del verde all'aperto che fanno la bellezza di più di 150 località d'Italia. Sono questi i numeri dell'edizione speciale delle Giornate Fai dedicate al rapporto tra natura e cultura, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno: le meraviglie all'aperto per adeguarsi al virus.

In due giorni verranno svelati parchi e giardini storici monumentali, riserve naturali e orti botanici, boschi, foreste e campagne, alberi millenari e piante bizzarre.



Dalla sequoia gigante tra i pochissimi sopravvissuti al disastro del Vajont nel 1963 alla Palma di San Pietro nell'Orto Botanico di Padova, che tanto entusiasmò Goethe nel suo viaggio in Italia, fino al borgo storico Monesteroli a La Spezia, a picco sul mare in fondo a una scala di 1000 gradini, che vive di energie rinnovabili. E ancora l'Art Park La Court a Castelnuovo Calcea (Asti), con le sculture di Emanuele Luzzati tra i vigneti delle Langhe e del Monferrato, patrimonio dell'Unesco. Fino al Terzo Paradiso di ulivi donato da Michelangelo Pistoletto al Bosco di San Francesco ad Assisi, Perugia.



Tra i luoghi che toccano da vicino la Lombardia ci sono i Giardini di Palazzo Moroni a Bergamo, oltre due ettari di verde che dominano la Città Alta, aperti in anteprima in omaggio alla comunità che più sofferto l'emergenza sanitaria. A causa della pandemia, spiega il presidente del Fai Andrea Carandini, «con gran dolore abbiamo dovuto rinunciare all'edizione di Primavera. Queste nuove Giornate saranno un'innovazione permanente? Lo vedremo, per ora sono una ripartenza». «Non si può amare nè proteggere ciò che non si conosce», ricorda Marco Magnifico vicepresidente Fai, raccontando le tante «sfumature» di verde di un programma sorprendente. Sempre rimanendo in Lombardia si va dal «verde architettato» di Villa Panza a Varese, giardino alla francese con una monumentale carpinata, al «verde violentato» dalla mano dell'uomo con le siepi potate a festone e il grande leccio a ombrello della settecentesca Villa del Balbianello sul Lago di Como. E poi Villaggio operaio Pirelli a Milano, sobborgo di 26 villette costruite nel 1920-1923 per i lavoratori della Pirelli secondo un modello romantico di città-giardino e una concezione ottocentesca di casa-azienda.

Le visite prevedono un contributo minimo, da 3 o 5 euro, con prenotazione online obbligatoriaentro le 15 del 26 giugno su www.giornatefai.it.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA