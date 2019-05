Giornalisti per un giorno, cinque alunni della scuola Stoppani in redazione a Leggo

Venerdì 17 Maggio 2019, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornalisti per un giorno. Cinque alunni della scuola elementare Stoppani di Milano sono stati ospiti nella redazione di Leggo per imparare il mestiere. Maia Pellizzari della classe quinta C, Giulia Giovannini della quinta B, Olmo Guerra della quinta A, Paolo Caverzasio della terza C e Maddalena De Franceschi, sempre dela terza C.Durante la visita hanno imparato come viene gestita una pagina di giornale, con l'inserimento delle notizie e delle foto. Non solo: sono andati alla scoperta del web, scoprendo come si scrive una news digitale.Il tutto nell'ambito del progetto "Assistente per un giorno" organizzato dall'associazione scuola Stoppani.