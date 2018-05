Giornalisti per un giorno, gli alunni della scuola elementare Stoppani ospiti alla redazione di Leggo

I piccoli cronisti si sono dimostrati molto attenti e interessati a come viene composta una pagina: dalla scelta delle notizie, alla decisione delle foto e dei titoli.



Leon Ferreira, Emma Liverani, Giorgio Perini, Carlo Bavastro e Leonardo Preziuso Noyer, hanno trascorso un paio d'ore nella nostra redazione per imparare il mestiere del giornalista.I piccoli cronisti si sono dimostrati molto attenti e interessati a come viene composta una pagina: dalla scelta delle notizie, alla decisione delle foto e dei titoli.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59

Ospiti speciale venerdì 18 maggio alla redazione milanese di. Nell'ambito del progetto "Assistente per un giorno" ideato dall'associazione genitori, cinque piccoli alunni delle classi quarte e quinte della elementare di zona Porta Venezia,Il progettofa parte delle iniziative che l'associazione Scuola Stoppani porta avanti durante tutto l'anno scolastico raccogliendo fondi da destinare poi al plesso scolastico. A breve si svolgerà la serata dell'asta delle promesse, in cui saranno messi in palio una serie di premi. Il ricavato, anche in questo caso, servirà per finanziare progetti legati alla scuola.