Giornalista in pensione trovato morto in casa dopo 7 mesi: il corpo mummificato. Pier Attilio Trivulzio non aveva amici e parenti in città

L'hanno trovato morto in casa dopo 7 mesi: il giornalista in pensione Pier Attilio Trivulzio ​non aveva amici e parenti. Il corpo senza vita dell'83enne è stato trovato in un appartamento del quartiere di S. Agabio, a Novara. Il decesso per cause naturali, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe infatti al mese di agosto. A quanto si apprende l'uomo non aveva amici e parenti a Novara, dove si era trasferito.

Pier Attilio Trivulzio ​non aveva amici e parenti

A dare l'allarme erano stati alcuni suoi amici brianzoli che, non avendo notizie da tempo di Pier Attilio Trivulzio, avevano allertato le forze dell'ordine.

I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione di corso Trieste, zona est della città, e hanno trovato il corpo senza vita, ormai mummificato.

Sul posto anche il personale della questura e il medico legale.

Il giornalista aveva collaborato in passato con L'Espresso, La Notte, Il Giorno, l'Ansa, occupandosi specialmente di Motori avendo avuto un passato come pilota di automobilismo.

