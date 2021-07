I cento anni di Giorgio Strehler, al Piccolo teatro un anno intero per ricordarlo

Ferruccio Gattuso «Il mio mestiere è raccontare storie agli altri. Devo raccontarle. Non posso non raccontarle». Giorgio Strehler aveva questa urgenza e Milano non può ignorarla. L’uomo e l’artista che quelle storie le ha portate sul palco del Piccolo Teatro e che ha portato Milano sui palchi del mondo intero è protagonista di Strehler100. Dal 14 agosto 2021 al 14 agosto 2022 va in scena una imponente celebrazione del centenario della nascita del genio triestino adottato da una città con cui (sono parole del direttore artistico del Piccolo Claudio Longhi) «si creò una relazione che fu un unicum nazionale». Regista, attore, teorico del teatro, Giorgio Strehler si diede una missione sociale e culturale sin dall’inizio, sin da quel progetto - il Piccolo, fondato con Paolo Grassi nel 1947 - che avrebbe dovuto ricostruire la cultura e la socialità di Milano prima ancora dei suoi edifici, nell’immediato dopoguerra. E dunque, eccola Strehler100, una celebrazione fatta di incontri, laboratori, un sito web dedicato all’artista, uscite editoriali e spettacoli: «Non una medaglia celebrativa, ma un cantiere culturale», spiega l’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli. Il via il 14 agosto, data di nascita del regista, con l’emissione di un francobollo dedicato a Giorgio Strehler, la messa on line del website Giorgiostrehler.it, la proiezione dello speciale Rai Cultura Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler all’Estate Sforzesca (in onda anche su Rai5). E poi, dall’autunno, una serata speciale al Teatro Strehler (1° ottobre) dal titolo Il mio mestiere è raccontare storie con interventi di attori che tanto con lui lavorarono, come Giancarlo Dettori, Ottavia Piccolo, Ferruccio Soleri. Il ritorno al Teatro Grassi (12-31 ottobre) di Arlecchino servitore di due padroni. Uscite editoriali come Lettere agli italiani, comprendente una ventina di scritti del regista a cura di Ferruccio De Bortoli; a novembre la mostra al Teatro alla Scala Strehler e i palcoscenici milanesi e un’altra mostra negli spazi dei tre teatri intitolata Amo il teatro perché amo la vita. E ancora una giornata di studi il 25 ottobre in Statale e, a maggio 2022, un festival internazionale con spettacoli come Entre chien et loup di Christiane Jatahy e The sheep song di FC Bergman.

