Il Signor G torna a casa per i suoi 80 anni: una targa per Giorgio Gaber

di Michele Mazzeo

ricorda uno dei suoi figli più illustri dell'ultimo secolo. A dispetto di quantoasseriva in un simpatico monologo del 1976 la, che lo ha visto nascere, è ancora lì. Ed è proprio lì che nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni è arrivato l'omaggio più bello che la sua Milano ha voluto riservare al poliedrico artista meneghino morto nel 2003.Lì, a pochi passi dalla sede milanese di quella Rai che ha reso il cantante e attore teatrale popolare in tutta Italia, sulla facciata dell’abitazione dove ha vissuto con il padre Guido, la madre Carla e il fratello Marcello fino al 1963, infatti è stata apposta una targa in ricordo del Signor G. “Qui nacque nel 1939 GIORGIO GABER. Inventore del Teatro – Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell’onestà intellettuale”, questo il testo della targa commemorativa scoperta alla presenza della moglie Ombretta Colli, della figlia Dalia Gaberscik e dei nipoti Lorenzo e Luca su iniziativa dello stesso condominio di Via Londonio 28 e della Fondazione Gaber. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno dunque il Signor G ha ritrovato quella casa e adesso nemmeno lui potrà chiedersi più "dove l'ho messa?".