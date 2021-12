Scala, Giorgio Armani ospite alla Prima: «Felice di esser qui, grande gioia per ripartenza in sicurezza»

di

Non poteva mancare Giorgio Armani alla Prima della Scala. Lo stilista accompagnato dalla nipote Roberta Armani, da Leo Dell'Orco e dall'altra nipote Silvana si è detto «Molto felice di essere qui: la Scala è parte nostra, è parte di Milano e di tutti i milanesi e quindi la riapertura di questo bellissimo teatro ci riempie di gioia così come il fatto che tutto riparta in sicurezza». Insieme a Re Giorgio anche la modella Barbara Palvin.

Armani si è presentato nel foyer con la medaglia di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito decorato di gran cordone che gli è stata conferita lo scorso 26 novembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Il presidente Mattarella l'ho visto una settimana fa», ha ricordato Armani, che si è detto felice per questo «riconoscimento particolarmente importante». Ai giornalisti che gli chiedevano se a suo parere il prossimo anno ci possa essere Mario Draghi sul palco reale della Scala, Armani ha risposto laconicamente: «Non lo so».

