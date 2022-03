Giorgieness, il live a Milano: «I mostri sono le fragilità in noi»

Dove è finita la rabbia? «Nella riflessione. Se prima la provavo e la manifestavo, ora invece mi dà spunti da riflettere. A 30 anni succede. Cambi tu, cambia la tua musica». Scherza Giorgia D’Eraclea. Nome d’arte Giorgieness, «dal mio primo nickname sui social - racconta - e dalla mia passione fin da piccola per Mike Ness dei Social Distortion». Sarà all’Arci Bellezza domani per il Mostri Tour, dal secondo disco uscito qualche mese fa. Di origini valtellinesi ma domiciliata a Torino, è in radio e sulle piattaforme digital con “Tra Chi Fugge e Chi Resta”, l’inedito della versione vinile che doveva essere pubblicato come “Guerra Sincera”. «Ho modificato il titolo in segno di rispetto nei confronti dei tragici avvenimenti in Ucraina. Se c’è un senso nel lavoro che faccio è portare del bello nel mondo. In un momento del genere vorrei che una canzone fosse solo una canzone».

E perché il titolo dell’album “Mostri”?

«Mostri è la parte umana che tendiamo a nascondere, la parte fragile». Chi sono i suoi mostri? «Io stessa. Io che do fiducia alle persone e poi resto delusa». Come li combatte? «Con la terapia. Vado da una psicologa».

Quali sono i suoi riferimenti musicali?

«Nick Cave. La prima volta l’ho ascoltato a casa di un amico».

Quanto l’ha influenzata il fatto di essere salita sul palco con artisti come Morgan, Verdena, Garbage, Tre allegri ragazzi morti?

«Molto. Mi hanno insegnato la tenacia. L’unico modo di fare questo lavoro in Italia è continuare a farlo. E prima o poi succede qualcosa».

Ed è più difficile farlo da donna?

«Credo di sì. Quando è uscito il primo disco mi hanno definito matta perché non vedevano la mia musica adatta alla voce femminile. Nel tempo, ho imparato a circondarmi di persone che mi considerano per quello che sono».

A definirla matta sono stati degli uomini?

«Ovviamente sì».

Dopo il tour, cosa si immagina per lei?

«Continuare su questa strada. È il lavoro che voglio fare».

