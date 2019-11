Gio Evan, un poeta in concerto ai Magazzini Generali

Gio Evan è filosofo, poeta, performer e cantautore. Con oltre 800.000 follower è il poeta più seguito in Italia sui social. Stasera aprirà il suo “Natura molta tour” ai Magazzini Generali di Milano. Una tournée che prende il nome dal titolo del suo nuovo doppio album.

Come ci si sente a essere il poeta più seguito?

«Io sono fragile e mi fa piacere essere protetto da chi è sulla mia stessa frequenza».

Lei è più poeta o più cantautore?

«Io mi sento la vita addosso. Faccio tante cose, puoi essere poeta ma anche giardiniere o contadino».

Natura, semi sulla copertina del disco: perché?

«Vivo in montagna, è normale che abbia preso ispirazione dal cinghiale sotto casa».

Il secondo cd di “Natura molta” è una raccolta di poesie: lo ascoltiamo, in un mondo che va a mille?

«La facoltà di ascolto è un’università che dovrebbe riaprire. Il pubblico che mi segue si ferma e ascolta, non ho niente da dirmi con chi va veloce».

In “Giacca avvento” canta: tu tieniti la tua Milano, io mi tengo la mia Himalaya. Però apre il tour a Milano, come la mettiamo?

«Milano è la mia città preferita. Nella canzone rappresenta quello per cui è conosciuta, cioè la moda. Nel brano - che parla di fragilità - dico tieniti le cose che vuoi, io vado in montagna».

Come sarà il concerto?

«Con me ci sarà una piccola orchestra. A Milano probabilmente avrò un ospite, un regalo per il pubblico. Poi ci saranno poesia, monologhi, pause divertenti e spazio per l’improvvisazione». Mercoledì 27 Novembre 2019, 06:00

