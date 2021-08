Gino Strada, la salma tornerà in Italia dalla Normandia la prossima settimana

È previsto per la prossima settimana il rimpatrio della salma di Gino Strada, morto ieri in Normandia, a Rouen, dove si trovava in vacanza. Lo spiegano da Emergency, dove si sta pensando al modo migliore per permettere ai tanti sostenitori dell'organizzazione di dare un ultimo saluto al medico chirurgo mancato a 73 anni.

Oggi, sul cancello della sede dell'Ong a Milano, qualcuno ha lasciato dei fiori bianchi, in ricordo del fondatore.

Intanto ha raggiunto in poche ore mille firme la petizione lanciata on line dalla Cgil di Basilicata per chiedere al presidente della Regione, Vito Bardi, la rimozione del direttore generale dell'Arpab, Antonio Tisci, accusato di aver scritto «parole offensive verso la memoria e i meriti» di Gino Strada, il fondatore di Emergency morto ieri. In particolare, è stato sottolineato che Tisci ha scritto su un social che, da giovane, Strada «girava con una chiave inglese per spaccare la testa di chi non la pensava come lui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 17:36

