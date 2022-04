Gin & Sound, degustazioni e musica in Piazza Città di Lombardia

Dal 22 al 24 aprile, la piazza coperta più grande d’Europa a Milano ospita la prima edizione di Gin & Sound, un evento dedicato interamente al mondo del gin.

Un appuntamento imperdibile per i tanti cultori dell’antico distillato, tornato ad essere negli ultimi anni un vero must per bevitori moderati e non, e un’occasione speciale per scoprirne le tante sfaccettature tra degustazioni, mixology, musica dal vivo e djset.

Una festa in forma di fiera dove poter assaggiare e acquistare tante etichette provenienti da tutto il mondo, di cui più di 50 gin prodotti in Italia. Dal Cainama gin realizzato nella foresta amazzonica a base di insolite botaniche come l’anacardo amazzonico, l’açai e il frutto della palma al Portobello Road Butter di The Distillery London prodotto con blocchi di burro inglese non salato; dal Cubical Kiss Gin, prodotto con il cedro “mano di Buddha” e frutti rossi a quelli in limited edition con Tartufo Bianco d’Alba o con il veleno delle formiche rosse. E tra gli italiani da non perdere i gin lombardi di Eugin Distilleria di Meda, quelli di Giass Milano e il Piero Gin di Brescia.

Insomma oltre 150 versioni da sorseggiare in purezza, così da apprezzarne le varie botaniche, o miscelate tra cocktail originali o nel più classico dei suoi abbinamenti, l’acqua tonica. E quest’ultima al Gin & Sound ha addirittura un’area dedicata dove sono presenti molti dei più noti brand che la producono, così da trovare quella più adatta ad un Gin Tonic perfetto per il proprio palato. Il tutto da degustare con le specialità di pasta fresca del food truck Divin Pasta, tra djset e live music.

Due le modalità di accesso a Gin & Sound: 20€ per 10 degustazioni di gin o, dalle 18 ingresso a 10€ con una consumazione al cocktail bar. Orari: venerdì 22 aprile dalle 19 alle 24; sabato 23 e domenica 24, dalle 14 alle 24.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 18:57

