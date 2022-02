Omicidio Gigi Bici, trovata sepolta una pistola nel giardino dell'indagata

Arriva un'altra possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Durante il nuovo sopralluogo effettuato martedì a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta, la polizia ha trovata una pistola sepolta in giardino.

Gigi Bici, nuovo sopralluogo in casa di Barbara Pasetti: il giallo sul ruolo dell'amico

A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». L'arma è stata scoperta dagli agenti della squadra mobile grazie all'utilizzo di un robot georadar. La pistola verrà ora analizzata dalla scientifica: in particolare si dovrà anche stabilire se l'arma è compatibile con il frammento di proiettile ritrovato nell'area dell'abitazione il 20 gennaio, il giorno dell'arresto di Barbara Pasetti.

Dall'autopsia è emerso che Criscuolo è stato ucciso da un colpo di pistola alla tempia destra, esploso da una pistola di piccolo calibro, una 7,65 o una 22. Il sopralluogo di martedì, che oltre alla squadra mobile e alla scientifica ha visto in azione anche le unità cinofile con i cani molecolari, è stato disposto dal sostituto procuratore Andrea Zanoncelli, il magistrato che coordina l'indagine. L'avvocato Irene Valentina Anrò, il legale di Barbara Pasetti, si è recata alla Procura di Pavia per esaminare l'esito dell'ispezione di martedì nella villa della sua assistita. «Su questa circostanza stiamo lavorando - ha affermato l'avvocato - Stiamo facendo la nostra attività. Nei prossimi giorni vedrò la mia assistita in carcere». Luigi Criscuolo era scomparso da casa la mattina di lunedì 8 novembre, lo stesso giorno nel quale (secondo l'autopsia) è stato ucciso, Il suo cadavere è stato ritrovato il pomeriggio di lunedì 20 dicembre in un campo di Calignano davanti alla villa di Barbara Pasetti.

