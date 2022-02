Gigi Bici, nuovo sopralluogo in casa di Barbara Pasetti: il giallo sul ruolo dell'amico

Nuovo sopralluogo della polizia scientifica nella grande casa di Barbara Pasetti, la donna che si trova in carcere a Vigevano per tentata estorsione e indagata per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici. Nell'abitazione, sotto sequestro dal 20 gennaio (quando fu arrestata la donna), agenti e cani molecolari hanno cercato alcuni elementi fondamentali per le indagini.

Sono tanti gli aspetti che non tornano e gli oggetti non ancora ritrovati. A cominciare dal cellulare di Gigi Bici e dall'arma del delitto. Resta da capire anche il rapporto tra Barbara Pasetti e Luigi Criscuolo: davvero la donna lo aveva assoldato per eliminare l'ex marito, che a suo dire la picchiava e voleva portarle via il figlio, o si trattava di una vendetta nei confronti dell'uomo che si era rifatto una vita andando a vivere da un'altra parte con una nuova compagna? Ramon Christian Pisciotta, amico di Gigi Bici e testimone-chiave, aveva spiegato agli inquirenti di essere stato contattato dalla donna per «portare a termine il lavoro iniziato da Gigi», ricevendo due offerte, la prima di 20mila euro e la seconda di 30mila. Lo riporta anche il Corriere della Sera.

Nella grande villa di Calignano, al cui esterno era stato ritrovato il corpo di Gigi Bici, ieri mattina si è svolto un nuovo sopralluogo, sia all'interno dell'edificio che nel cortile. Intanto, il gip Luigi Riganti ha respinto la richiesta di scarcerazione di Barbara Pasetti: «È un soggetto pericoloso». La legale della donna, Irene Anrò, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame.

