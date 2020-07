Gianni Mura, arrestato fan stalker del giornalista: «In due anni si è fatto versare 61.500 euro, anche dopo la morte»

E' stato arrestato con l'accusa di estorsione e minacce. Si tratta di un uomo del '73, Francesco Gaspari residente a Verona, ora ai domiciliari, che secondo le indagini dei carabinieri di Milano avrebbe più volte minacciato per anni il giornalista Gianni Mura, scomparso lo scorso marzo, riuscendo a farsi versare, secondo quanto appurato, almeno 61.500 euro. Tentativi di estorsione sarebbero continuati anche dopo la morte del giornalista, nei confronti della moglie. E' stata lei stessa a presentarsi ai carabinieri per denunciare quanto accaduto dopo aver appreso da un collaboratore del marito l'esistenza del presunto estorsore, Francesco Gaspari. L'uomo si era presentato 10 anni fa come un lettore a Mura, che lo aveva aiutato con piccole cifre.Si ritiene però che il denaro estorto sia molto di più.



I pagamenti sarebbero iniziati dopo che lo stesso Mura aveva accettato di aiutare questa persona non solo versandogli dei soldi, ma anche aiutandolo a trovare un lavoro. Uno stipendio che non soddisfaceva il veronese e che avrebbe dato il via all'escalation di minacce e richieste di denaro in tranche da 2mila a 5000 euro per volta.



''O mi dai 5mila euro - scrive in uno dei messaggi inviati a Mura - o verrò a Milano e farò fuori te o Paola''. E ancora ''mi dai 5mila euro domani o o ti getto per sempre con uno sputo in faccia nella fossa comune dei morti maledetti o ti scateno addosso un tale esercito di violenza quale non ha mai veduto''. Minacce che sono proseguite nel corso del tempo fino a marzo 2020, quanto la persona ha deciso di alzare il tiro e scrivere: ''30mila euro subito sul mio conto entro lunedì 9 marzo 2020. Sarò buono, sei fortunato anche qui Gianni, e non cattivo. Sei disposto a rinunciare a P. in cambio della somma sopracitata?''. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 14:31

