Milano, sorpresa in piazza XXV Aprile: la statua di Gianluca Vacchi a grandezza naturale

In occasione del lancio del docu-film Gianluca Vacchi: Mucho Más su Prime Video, è stata una esposta in piazza XXV Aprile a Milano una statua di Vacchi a grandezza naturale sulla quale i suoi tatuaggi originali sono stati sostituiti con i commenti più ricorrenti che si trovano su di lui sui social media: è così infatti che molte persone vedono Gianluca Vacchi giudicando solo le sue stories.

Gianluca Vacchi si confessa: ecco cosa rivela sui suoi averi

Ma quella è davvero la sua storia? Quello che mostriamo sui social è spesso oggetto di pregiudizi – ma le stories non raccontano sempre tutta la storia. Per scoprire tutto il “mucho màs” su Gianluca Vacchi, da oggi è disponibile il documentario su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Il documentario svela agli spettatori un Vacchi mai visto prima, che mostra senza filtri l'uomo che si cela dietro il celebre personaggio. Vacchi rivelerà aspetti importanti della sua vita e della sua infanzia, raccontando anche il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema. La statua è esposta in Piazza XXV aprile fino a venerdì 27 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 17:54

