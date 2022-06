Gianluca Loprete, il figlio killer di Sesto: decisa la perizia psichiatrica. Ha ucciso il padre e sezionato in cinque pezzi il cadavere

Il difensore di ufficio Fabio Gaetano Scotti chiederà la perizia psichiatrica per Gianluca Loprete, il figlio killer di 19 anni che ha ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il papà Antonio Cristiano Loprete, 57 anni, laureato alla Bocconi e dirigente di banca. Gianluca ha sezionato il cadavere in cinque pezzi. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso 19enne, domenica mattina, dopo aver commesso l’atroce delitto forse il giorno precedente. Secondo il medico legale, l'assassionio tra sabato pomeriggio e sabato notte. L'avvocato del ragazzo dichiara che «non risponde e non tradisce sentimenti» in carcere.

Padre e figlio vivevano insieme dopo il divorzio dalla moglie, di origini ecuadoriane, che vive tra Austria e Alto Adige. Vivevano nell’appartamento al terzo piano in via Saint Denis 9, a Sesto San Giovanni, che era in condizioni indecenti: pieno di sporcizia. Entrambi avevano problemi legati alla psiche. La madre racconta che «il padre Antonio era depresso e che mio figlio si lamentava di dover fare tutto in casa».

MALATTIA DEL FIGLIO

Gianluca era da anni in cura per problemi psichiatrici. Gli erano stati diagnosticati già da bambino e l’ultimo accesso al Cps di Sesto San Giovanni risale a marzo. Pare che non abbia mai avuto comportamenti violenti in passato, né gli inquirenti hanno registrato interventi nella palazzina di via Saint Denis, vicino all’ospedale di Sesto, negli ultimi tempi. Nella storia del ragazzo, però, pare ci fosse anche la droga. «Canne, tante canne. E cattive compagnie», dicono i vicini di casa. Non andava più a scuola, anche se sembra che si fosse messo a frequentare un corso serale. Gli investigatori dovranno ora verificare modi e tempi del suo percorso di cure. Per capire se davvero questa tragedia non poteva essere evitata.

DEPRESSIONE DEL PADRE

Il padre Antonio, invece, pare soffrisse di depressione: in casa c’era sempre più spesso perché, raccontano i vicini di casa, «ha iniziato a prendere permessi in banca, erano più i giorni che non andava a lavorare»: una settimana fa pare l’abbiano visto uscire trasandato con barba e capelli lunghi.

