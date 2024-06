Ghizlane Moutahir morta sulla zip-line: sopralluogo di pm e periti a Bema

di Redazione web

Sono ancora tanti gli interrogativi sulla tragedia avvenuta lo scorso 5 maggio. In campo i periti nominati dalla Procura di Sondrio per fare luce sulla morte di Ghizlane Moutahir, la 41enne di origini marocchine,residente a Oliveto Lario, in provincia di Lecco, precipitata nel bosco a Bema, sulle alpi Orobie in Valtellina. La donna era caduta da circa 30 metri di altezza mentre stava provando l'esperienza di Fly Emotion, fra Albaredo per San Marco e Bema.

Gli esperti

Gli esperti hanno effettuato, insieme ai magistrati della Procura diretta da Piero Basilone, il sopralluogo sul posto in cui è avvenuta, domenica 5 maggio, la tragedia.

Gli avvocati Gino Ambrosini e Lorena Mentasti hanno nominato consulenti di parte per tutelare la posizione del loro assistito. L'impianto, al momento, è sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 21:39

