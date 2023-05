Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra, fermato con il teaser. Panico a Pavia

di Redazione web

Un 40enne accusato di aver aggredito la moglie e di aver minacciato di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Stradella (Pavia). I militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata di casa perché il marito, ubriaco e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, l'aveva aggredita. Il 40enne, di origini romene, era rimasto nell'appartamento al terzo piano con la figlia piccola e appena visti i carabinieri si è affacciato alla finestra sporgendo il busto con la bimba in braccio e minacciando di lasciarla cadere. I militari si sono posizionati sotto la finestra tentando di tranquillizzare l'uomo - che intanto ha lanciato alcuni vasi - e allertando contemporaneamente i vigili del fuoco di Broni per forzare la serratura della porta dell'appartamento.

Bloccato con il taser

Una volta dentro il 40enne ha minacciato di nuovo di buttare giù la bambina e i carabinieri a quel punto hanno usato il taser. Infine l'ultima reazione del 40enne che si è rialzato e ha colpito a calci e pugni i militari. Bloccato, è stato portato in carcere. La bimba, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute.

Dramma sfiorato a Stradella

I carabinieri della di Stradella, comune in provincia di Pavia, hanno arrestato C.M., 40enne rumeno residente a Stradella, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era rimasto all'interno dell'abitazione sal terzo piano con l'altra figlia di un anno e appena visto i carabinieri, si affacciava alla finestra sporgendo il busto e, tenendo in braccio l'infante avvolta in una copertina rossa, minacciava di lasciarla cadere. I miliari temendo che l'uomo potesse lasciar cadere la piccola, si posizionavano sotto la finestra e tentavano di tranquillizzarlo, richiedendo - nel contempo - l'intervento dei vigili del fuoco di Broni, per entrare in casa. Mentre questi ultimi stavano scardinando la porta, l'uomo lanciava dalla finestra alcuni vasi di fiori e anche la coperta dov'era avvolta la bambina, per creare allarme e far temere che all'interno della coperta vi fosse ancora la piccola.

