Gerry Scotti, paura per il figlio Edoardo: ricoverato a Milano dopo un incidente d'auto

Ultimo aggiornamento: 20:14

, figlio 26enne del popolare conduttore televisivo, ha avuto un incidente aed è stato operato: la notizia è stata riferita dal settimanale Gente, che afferma che Edoardo, trasportato d’urgenza in ospedale all’Humanitas di Rozzano, avrebbe avuto una frattura scomposta del femore.Suo padre Gerry lo ha subito raggiunto in ospedale: le condizioni di Edoardo non sono preoccupanti, nonostante la paura dopo lo schianto in auto. La Tac ha escluso danni interni e cerebrali per il 26enne.Edoardo, inviato a Lo show dei record nel 2015, è l’unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio del conduttore tv con Patrizia Grosso, durato dal 1991 al 2009 (lui è nato nel ’92). Negli ultimi anni ha spesso viaggiato negli Stati Uniti a Los Angeles, dove studia regia e fotografia.