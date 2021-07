Gay Pride a Milano, la consigliera choc: «Un ritrovo di disadattati schizoidi» VIDEO

Il Gay Pride? Un raduno di disadattati schizoidi. Parola di Antonia Parisotto, consigliera comunale di Forza Italia a Cesano Boscone, comune del milanese, che durante il consiglio comunale ha definito il Pride di sabato scorso a Milano «una squallida manifestazione che nulla ha di culturale».

«Chiunque abbia un po' di sale in zucca, sa benissimo che questi - ha detto parlando dei Pride - sono ritrovi di disadattati, soggetti schizoidi, in piena crisi dissociativa. E i ragazzini, invece, confusi e manipolati, lungi dall'aver alcun valore politico, hanno molto di psichiatrico e qualcosa di sulfureo... questi spettacolini, se non avessero l'aiuto dei forti poteri occidentali, resterebbero dei fenomeni folcloristici, risibili».

I Sentinelli: «Si dimetta»

Parisotto - come segnalato da I Sentinelli di Milano e come si può vedere online - all'inizio del consiglio ha chiesto la parola per «fatto personale» e ha attaccato l'assessora Ilaria Ravasi, per il Patrocinio al Pride milanese. «Ci aspettiamo che oggi stesso, conscia della gravità di queste affermazioni pronunciate in un consesso istituzionale, - commentano i Sentinelli - Antonia Parisotto dia le dimissioni. Se ciò non avvenisse, diamo per scontato che le stesse siano pretese dal suo partito». «La politica che si abbassa a un linguaggio del genere - scrivono ancora i Sentinelli - si legge ancora non è una cosa tollerabile. La mancanza di rispetto per le migliaia di donne, uomini e persone trans che partecipano ai Pride neanche. E poi ci vengono a dire che il DDL Zan andrebbe stralciato perché è una 'legge bavagliò sulla libertà di pensiero. Qui il pensiero affonda dentro un delirio omolesbotransfobico».

Il sindaco: solidarietà all'assessora

«Solidarietà all'assessora Ravasi per l'attacco personale subito e condanna - il commento messo online dal sindaco di Cesano Boscone Simone Negri - delle parole di odio sentite stasera rispetto a chi ha partecipato al Pride». «Il Consiglio Comunale di questa sera si apre con una comunicazione della consigliera Parisotto, che in realtà vorrebbe essere un'interrogazione, ma si configura invece - scrive sui social l'assessora a integrazione e pari opportunità Ilaria Ravasi - come un attacco alla mia persona per aver patrocinato la Milano Pride (il patrocinio l'ha dato la giunta, non io, una politica di lungo corso dovrebbe saperlo). La cosa grave è che diventa un attacco al ddl Zan e ai gay definiti come: 'Psichiatrici disadattati con un ché di sulfureò. Vogliono farvi credere che il ddl Zan non serva - conclude Ravasi -. Hanno paura».

