Il Gay Pride di Milano, in programma il 30 giugno, quest'anno non sarà patrocinato dalla Regione Lombardia. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non ha approvato la concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 201. Il patrocinio è stato bocciato con tre voti contro (Forza Italia e Lega) e due a favore (Partito Democratico e M5S). «Siamo una Regione laica in uno Stato laico. Trovo l'esito del voto un errore della maggioranza che governa la Lombardia» protesta il vice presidente dell'assemblea lombarda, Carlo Borghetti, del Pd. voce contraria anche da Dario Violi del Movimento 5 Stelle, che ha votato a favore. La bocciatura «imbarazza la Lombardia», ha dichiarato Violi. «Il patrocinio era un atto utile a offrire un contributo alla crescita e alla consapevolezza sui diritti, la discriminazione e la violenza».

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02